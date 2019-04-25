Появилось первое видео встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с глазу на глаз с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в четверг они обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, что нужно сделать, чтобы ситуация получила перспективы на улучшение.

Появилось первое видео с встречи президента России Владимира Путин с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Политики обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, что нужно сделать, чтобы ситуация получила перспективы на улучшение.

"Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове, обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение", - сообщил Путин в ходе российско-северокорейских переговоров в расширенном составе.

До переговоров с участием делегаций лидеры почти 2 часа беседовали тет-а-тет, вдвое превысив время, изначально отведённое на этот формат. Планировалось, что переговоры "один на один" продлятся 50 минут.

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