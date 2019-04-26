Праздник в аэропорту Кишинева: как встречали маленьких пассажиров - видео

Настоящий праздник для детей и их родителей организовали в Международном аэропорту Кишинева. Праздничные пасхальные декорации, хорошее настроение, улыбки и, конечно же, подарки самым маленьким авиапассажирам.
Аниматоры дарят детям сладости и куличи, а родители радуются, наверное, больше, чем дети, что в здании "воздушных ворот" Молдовы мальчиков и девочек окружили теплотой и заботой – ведь в светлый праздник Христова Воскресения это так важно!
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