Праздник в аэропорту Кишинева: как встречали маленьких пассажиров - видео

В Международном аэропорту Кишинева царит праздничная атмосфера, детей встречают аниматоры, которые дарят им сладости и маленькие куличи – символ наступающего праздника.

Настоящий праздник для детей и их родителей организовали в Международном аэропорту Кишинева. Праздничные пасхальные декорации, хорошее настроение, улыбки и, конечно же, подарки самым маленьким авиапассажирам.

Аниматоры дарят детям сладости и куличи, а родители радуются, наверное, больше, чем дети, что в здании "воздушных ворот" Молдовы мальчиков и девочек окружили теплотой и заботой – ведь в светлый праздник Христова Воскресения это так важно!

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