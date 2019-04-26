Sputnik подвел итоги второго сезона Школы инновационной журналистики

Интерес к Школе инновационной журналистики Sputnik растет: в этом году в проекте приняло участие втрое больше слушателей.

В пресс-центре Sputnik Молдова подведены итоги второго сезона Школы инновационной журналистики. Программа Школы включает ежемесячные семинары и мастер-классы по самому широкому спектру актуальных для современной журналистики тем.

© Sputnik / Alexey Filippov Школа инновационной журналистики Sputnik вручает сертификаты

Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк отметил, что интерес к Школе инновационной журналистики растет. По его словам, во втором сезоне проекта приняли участие порядка 150 слушателей, а это втрое больше, чем в прошлом году.

"Очень бы хотелось, чтобы те сведения, которые мы вкладываем в вас, слушатели, и к которым вы сами тянетесь, нашли свою реализацию. И не просто, что вы получили их, и они как бы остались втуне, а вы смогли бы их использовать в конкретных СМИ", - обратился Новосадюк к участникам Школы.

По его словам, к сожалению, печатные СМИ умирают, а электронные развиваются, и такая тенденция будет продолжаться. "Поэтому те, кто хочет продолжить и дальше слушать наши лекции, должны соответствовать современным вызовам", - сказал руководитель Sputnik Молдова.

Он обратил внимание, что с 17 мая Sputnik запускает параллельный проект -SputnikPro.

"Мы создали Школу инновационной журналистики, потом наши московские коллеги посмотрели и решили, почему бы не развить ее до нового международного образовательного проекта, назвав SputnikPro. Что это? Этот проект развивается в различных формах в 80 странах. Специалисты "Россия сегодня" и других СМИ разъезжают по этим странам и рассказывают о тенденциях в СМИ", - отметил Новосадюк.

В рамках SputnikPro в Кишинев приедут заместитель главного редактора "Россия сегодня" Наталья Лосева и заместитель главы дирекции стран ближнего зарубежья и Балтии Марина Перекрестова.

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов отметил работу агентства Sputnik в реализации Школы инновационной журналистики.

"Sputnik Молдова и сотрудники информационного агентства вложили душу в проект. Именно поэтому он не первый год, считаем, проходит с успехом здесь, в Кишиневе, и в Тирасполе. Я частый гость на мероприятиях-лекциях, которые проходят в рамках Школы, куда приезжают наши московские гости", - сказал Давыдов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Приднестровцам прочли лекцию Школы инновационной журналистики Sputnik в Кишиневе

Он отметил, что участие российских гостей в этом проекте проходит при поддержке представительства Россотрудничества.

"Вижу в ваших глазах тягу к новым знаниям и уверен, что любознательность обязательно приведет к конкретным результатам", - заявил Давыдов, обращаясь к слушателям Школы.

Как отметил член экспертного совета проекта, доцент кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев, Школа инновационной журналистики интересна как для начинающих, так и для тех, кто практикует эту профессию уже много лет.

"Этот проект важен для развития. Журналист должен непрерывно учиться и расти. Школа инновационной журналистики Sputnik полезна тем, что в ней принимают участие мэтры журналистики", - сказал Парфентьев.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих ВУЗов. 21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Приднестровье. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

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