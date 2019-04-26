20:41 26 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
Видео

Sputnik подвел итоги второго сезона Школы инновационной журналистики

Получить короткую ссылку
26 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Vladimir Polusatov

Интерес к Школе инновационной журналистики Sputnik растет: в этом году в проекте приняло участие втрое больше слушателей.

В пресс-центре Sputnik Молдова подведены итоги второго сезона Школы инновационной журналистики. Программа Школы включает ежемесячные семинары и мастер-классы по самому широкому спектру актуальных для современной журналистики тем.

Presentation of the major international news brand, Sputnik
© Sputnik / Alexey Filippov
Школа инновационной журналистики Sputnik вручает сертификаты

Руководитель Sputnik Молдова Владимир Новосадюк отметил, что интерес к Школе инновационной журналистики растет. По его словам, во втором сезоне проекта приняли участие порядка 150 слушателей, а это втрое больше, чем в прошлом году.

"Очень бы хотелось, чтобы те сведения, которые мы вкладываем в вас, слушатели, и к которым вы сами тянетесь, нашли свою реализацию. И не просто, что вы получили их, и они как бы остались втуне, а вы смогли бы их использовать в конкретных СМИ", - обратился Новосадюк к участникам Школы.

По его словам, к сожалению, печатные СМИ умирают, а электронные развиваются, и такая тенденция будет продолжаться. "Поэтому те, кто хочет продолжить и дальше слушать наши лекции, должны соответствовать современным вызовам", - сказал руководитель Sputnik Молдова.

Он обратил внимание, что с 17 мая Sputnik запускает параллельный проект -SputnikPro.

"Мы создали Школу инновационной журналистики, потом наши московские коллеги посмотрели и решили, почему бы не развить ее до нового международного образовательного проекта, назвав SputnikPro. Что это? Этот проект развивается в различных формах в 80 странах. Специалисты "Россия сегодня" и других СМИ разъезжают по этим странам и рассказывают о тенденциях в СМИ", - отметил Новосадюк.

В рамках SputnikPro в Кишинев приедут заместитель главного редактора "Россия сегодня" Наталья Лосева и заместитель главы дирекции стран ближнего зарубежья и Балтии Марина Перекрестова.

Руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов отметил работу агентства Sputnik в реализации Школы инновационной журналистики.

"Sputnik Молдова и сотрудники информационного агентства вложили душу в проект. Именно поэтому он не первый год, считаем, проходит с успехом здесь, в Кишиневе, и в Тирасполе. Я частый гость на мероприятиях-лекциях, которые проходят в рамках Школы, куда приезжают наши московские гости", - сказал Давыдов.

Лекция Алексея Соломатина для приднестровских представителей СМИ из офиса МИА Sputnik Молдова в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Приднестровцам прочли лекцию Школы инновационной журналистики Sputnik в Кишиневе

Он отметил, что участие российских гостей в этом проекте проходит при поддержке представительства Россотрудничества.

"Вижу в ваших глазах тягу к новым знаниям и уверен, что любознательность обязательно приведет к конкретным результатам", - заявил Давыдов, обращаясь к слушателям Школы.

Как отметил член экспертного совета проекта, доцент кафедры радио и телевидения Молдавского государственного университета Борис Парфентьев, Школа инновационной журналистики интересна как для начинающих, так и для тех, кто практикует эту профессию уже много лет.

"Этот проект важен для развития. Журналист должен непрерывно учиться и расти. Школа инновационной журналистики Sputnik полезна тем, что в ней принимают участие мэтры журналистики", - сказал Парфентьев.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих ВУЗов. 21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Приднестровье. Слушателями Школы являются как начинающие журналисты, так и сотрудники ведущих региональных СМИ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Лекция Школы инновационной журналистики Sputnik в Тирасполе (28 апреля 2018)
В Школе инновационной журналистики учились "упаковывать" интервью без драм
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

В Кишиневе прошел марш памяти в честь ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
В Кишиневе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - фото
Magic Coin Creation
Магия, да и только: как фокусник из воздуха достает монеты - видео
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Сколько здоровых лет отпущено европейцам

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться