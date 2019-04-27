Зажжение Благодатного огня в Иерусалиме, когда он будет доставлен в Молдову

Каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Гроба Господня происходит чудо - схождение Благодатного огня

Схождение Благодатного огня — чудо, которое происходит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Гроба Господня. В этом году Светлое Воскресение Христово верующие будут праздновать 28 апреля.

В Великую субботу со всего мира к Храму Гроба Господня стекаются десятки тысяч паломников, чтобы "умыться" его благодатным светом и получить Божье благословение. Величайшее чудо с волнением ожидают не только православные христиане, но и представители самых разных конфессий.

Чтобы увидеть чудо схождения Благодатного огня, в Иерусалим приезжают десятки тысяч паломников. И еще миллионы людей по всему миру следят за видеотрансляцией службы по телевизорам или в сети.

В этот же день делегация Митрополии Молдовы, которую возглавил митрополит Владимир, привезет Благодатный огонь в Кишинев.

Святыню доставят на самолете в Международный аэропорт Кишинева. Оттуда, в сопровождении спецмашин и патрульных полицейских на мотоциклах, огонь прибудет примерно к 20.00 в столичный Кафедральный собор, откуда его распределят по всем церквям страны.

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