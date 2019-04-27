Ковер из тюльпанов: фантастическая красота - видео

Творение природы и рук человеческих стало украшением весеннего Стамбула.

И зрелищем, которое непременно хотят увидеть своими глазами жители и гости города.

Тюльпан занимает особое место в турецкой поэзии и... истории.

Есть в летописях страны период, называемый "Lale Devri" ("Эпоха Тюльпанов"). Это время правления Ахмеда III (1718-1730 годы). Султан был очень увлечён всем европейским, поэтому сделал многое, чтобы европеизировать Стамбул и другие крупные города империи, привнести в них европейскую роскошь, великолепие и современные тенденции.

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