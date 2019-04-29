Лучшая Аксинья всех времен - в Москве проходит прощание с Элиной Быстрицкой

В театре, в котором народная артистка СССР служила более 60 лет, коллеги и поклонники прощаются с Элиной Быстрицкой.

На сцене Малого театра в Москве проходит прощание с Элиной Быстрицкой - легендарной актрисой, человеком с большой буквы.

Коллеги, друзья и поклонники пришли сегодня, чтобы сказать последнее "прости" народной артистке Советского Союза. Люди несут цветы, на лицах у некоторых - слезы.

© Sputnik / Евгений Одиноков Клюев: Быстрицкая всю себя отдала театру

Быстрицкая ушла из жизни в реанимации одной из московских клиник на 92-м году жизни. Обладавшая природной красотой и благородством, Элина Быстрицкая делала любой фильм незабываемым. В ней были стать, внутренняя сила, воля, энергия и одновременно настоящая женственность и красота.

Ей ничего не нужно было придумывать и изображать — все уже было заложено в ее личности. Именно поэтому ее героини на сцене и экране были такими подлинными и естественными.