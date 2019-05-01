Минобороны России опубликовало видео пусков ракет "Уран"

Кадры учебно-боевых пусков противокорабельных ракет "Уран" корветом "Стойкий" во время учения в Балтийского моря Комплекс "Уран" – главное ударное оружие корвета. Он предназначен для поражения быстроходных морских надводных кораблей, действующих самостоятельно или в составе конвоев и десантных отрядов днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия. Две крылатые ракеты успешно поразили дрейфующую надводную мишень, которая находилась на расстоянии более 30 км от боевого корабля.

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