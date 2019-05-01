Беспорядки в Венесуэле: президент Мадуро заявил о крахе госпереворота - видео

В стране прошли демонстрации сторонников президента Венесуэлы Мадуро и оппозиционера Гуайдо. Митинги переросли в беспорядки, задержаны как минимум 83 человека, около 70 пострадали.

Глава Венесуэлы в телеобращении к нации заявил, что попытка госпереворота в Венесуэле потерпела поражение. По его словам, протесты в стране инициировали "венесуэльские правые политики, колумбийская олигархия и американская империя". Мадуро сообщил, что прокуратура начала расследование.

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