Как Месси осуществил мечту мальчика-инвалида из Казахстана - видео

В Испании Али Турганбеков пообщался со своим кумиром Месси и сыграл в футбол с Пике на тренировке "Барсы".

Звезды мирового футбола Лионель Месси и Жерар Пике осуществили мечту ребенка-инвалида из Казахстана.

В Испании Али Турганбеков пообщался со своим кумиром Месси и сыграл в футбол с Пике на тренировке "Барсы".

Али родился без ног, но это не мешает ему вести активный образ жизни.

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