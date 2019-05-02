Как Месси осуществил мечту мальчика-инвалида из Казахстана - видео

Звезды мирового футбола Лионель Месси и Жерар Пике осуществили мечту ребенка-инвалида из Казахстана.
В Испании Али Турганбеков пообщался со своим кумиром Месси и сыграл в футбол с Пике на тренировке "Барсы".
Али родился без ног, но это не мешает ему вести активный образ жизни.
Смотрите видео Sputnik.
Смотрите также:
- Кратер вулкана вместо гриля, или Экстремальное барбекю по-испански - видео
- Красота из грязи: художница создает шедевры - завораживающее видео
- Самый длинный прыжок с трамплина на грузовике - невероятное видео
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK