Путешествие по затонувшему кораблю завораживает всех, кто смотрит это видео

Фридайвер исследует затонувший у берегов Ларнаки корабль. Это видео, на котором запечатлено путешествие по судну, буквально завораживает всех, кто смотрит ролик.
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