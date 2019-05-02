Путешествие по затонувшему кораблю завораживает всех, кто смотрит это видео

Этот ролик, на котором видно, как фридайвер исследует затонувший у берегов Ларнаки корабль, буквально притягивает зрителей: видео смотрится на одном дыхании. Впрочем, судите сами.

Фридайвер исследует затонувший у берегов Ларнаки корабль. Это видео, на котором запечатлено путешествие по судну, буквально завораживает всех, кто смотрит ролик.

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