Чудесное спасение: рыбаки вытащили тонущего в море кенгуру - видео

Австралийские рыбаки спасли в море кенгуру. Животное заметили более чем в двух милях от берега.
Валлару – горный кенгуру – уже еле держался на плаву. Рыбаки подняли его на борт и оказали первую помощь,
выкачали воду из желудка.
Как горный кенгуру оказался в море, неизвестно. Спасенное млекопитающее передали в Центр дикой природы в Гринафе, где валлару проходит реабилитацию.
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