Кит-белуха с камерой Go Pro погрузил Норвегию в панику

Кит вел себя дружелюбно и шел на контакт с людьми, а после освобождения от ремня быстро уплыл.
В прессе скандинавских стран чрезвычайно любят громкие заголовки о "коварных русских подлодках", которые якобы бороздят территориальные воды близ шведских и норвежских фьордов. Вот и на этот раз норвежская пресса подняла шум, увидев в случившемся "российский след".
Удивительное видео: серфер встретился с китами>>>
Однако в социальных сетях комментаторы поднимают на смех конспирологические теории, указывая, что коммерческая видеокамера, предназначенная для экстремальных развлечений, да еще притороченная к киту-белухе — это нелепый способ слежки.
По мнению людей, речь идет скорее всего, о "побеге" белухи из научно-исследовательного центра, где изучают пути миграции китов и морскую фауну.
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