Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже

В интернете опубликовано видео избиения французской полицией корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, которая освещала беспорядки на первомайской демонстрации в Париже.
"Многие люди были избиты дубинками 1 мая в Париже, в том числе российская журналистка Виктория Иванова", — говорится в подписи к ролику в блоге Street com mouvements Français.
На кадрах видно, как сотрудник спецназа ударяет журналистку дубинкой по голове, когда она пытается уйти от места, где происходят столкновения с протестующими. Затем правоохранитель обрушивает на женщину второй удар. При этом на шлеме корреспондента — большой белый стикер с надписью "Пресса", а на руке — аналогичная повязка.
Журналистка сразу обратилась в госпиталь, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы. Она также подала жалобу на действия правоохранителей в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
Министерство иностранных дел РФ заявило, что применение насилия против журналистов недопустимо, а также призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента.
Президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут, в свою очередь, назвал "жесткой расправой" действия полиции против сотрудницы российского информационного агентства.
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