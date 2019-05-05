Опубликовано видео избиения полицией журналистки РИА Новости в Париже

Министерство иностранных дел РФ заявило, что применение насилия против журналистов недопустимо, а также призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента.

В интернете опубликовано видео избиения французской полицией корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, которая освещала беспорядки на первомайской демонстрации в Париже.

"Многие люди были избиты дубинками 1 мая в Париже, в том числе российская журналистка Виктория Иванова", — говорится в подписи к ролику в блоге Street com mouvements Français.

На кадрах видно, как сотрудник спецназа ударяет журналистку дубинкой по голове, когда она пытается уйти от места, где происходят столкновения с протестующими. Затем правоохранитель обрушивает на женщину второй удар. При этом на шлеме корреспондента — большой белый стикер с надписью "Пресса", а на руке — аналогичная повязка.

© REUTERS / Benoit Tessier Москва призвала расследовать ЧП с журналисткой РИА Новости в Париже

Журналистка сразу обратилась в госпиталь, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и ушибы. Она также подала жалобу на действия правоохранителей в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).

Министерство иностранных дел РФ заявило, что применение насилия против журналистов недопустимо, а также призвало французские власти провести тщательное расследование инцидента.

Президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут, в свою очередь, назвал "жесткой расправой" действия полиции против сотрудницы российского информационного агентства.

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