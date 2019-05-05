Самолёт SSJ-100 загорелся при посадке в Шереметьеве

Пассажирский самолет Москва — Мурманск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту, сообщил РИА Новости источник в Росавиации.

Собеседник агентства отметил, что самолет после взлета докладывал о проблемах со связью и запрашивал возвращение в Шереметьево. Он добавил, что при посадке самолета были сложные метеоусловия, поэтому он смог сесть только со второго захода.

"На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четверых обратившихся за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

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