Парад Победы в Москве: вторая репетиция

До этого состоялась первый ночной прогон Парада Победы. По Красной площади в ночь на 30 апреля торжественным маршем прошли 35 пеших парадных расчетов и военная техника.

Вторая репетиция Парада Победы прошла в Москве 4 мая.

Ожидается, что по Красной площади торжественным маршем пройдут более 13 тысяч военнослужащих, в Параде Победы 9 мая будут задействованы 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета.

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