Онлайн-трансляция из Шереметьево, где накануне произошло ЧП с SSJ-100

Смотрите прямую трансляцию из аэропорта Шереметьево с пресс-подхода главы Минтранспорта России Евгения Дитриха, который возглавил правительственную комиссию для помощи пострадавшим после ЧП с SSJ-100.

Накануне в московском аэропорту произошла авиакатстрофа, унесшая 41 человеческую жизнь.

Евгений Дитрих в ходе брифинга в понедельник сообщил о 33 выживших пассажирах. Он также подтвердил гибель бортпроводника в катастрофе в аэропорту Шереметьево. Также глава Минтраспорта России подчеркнул, что оснований для приостановки полётов самолетов SSJ-100 нет.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся после 28 минут полета и совершил жесткую посадку. Судну удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек. Среди них - бортпроводник, до последнего спасавшего пассажиров.

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