Трагедия в Шереметьево: мнения очевидцев, заявлений чиновников, кадры ЧП

Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 произошла в воскресенье вечером. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.
Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть.
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Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Возбуждено уголовное дело.
Следователи рассматривают несколько версий случившегося — недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр лайнера, неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.
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