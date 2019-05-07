Трагедия в Шереметьево: мнения очевидцев, заявлений чиновников, кадры ЧП

Самолету Sukhoi Superjet 100 удалось сесть только со второй попытки: при жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели, огонь перекинулся на всю хвостовую часть: смотрите видео Sputnik.

Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 произошла в воскресенье вечером. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.

© Photo : Следственный комитет РФ В каком состоянии находятся пассажиры, выжившие в Шереметьево

Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть.

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Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Возбуждено уголовное дело.

Следователи рассматривают несколько версий случившегося — недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр лайнера, неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.

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