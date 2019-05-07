Акция "Бессмертный полк" прошла во всем мире - видео

В преддверии Дня Победы во многих зарубежных городах прошли акции памяти "Бессмертный полк".
Родственники тех, кто боролся с фашизмом, приняли участие в шествиях в США, Аргентине, КНР, Бельгии, Японии и других странах.
Страшные годы войны: что испытали люди во время Второй мировой - фото>>>
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