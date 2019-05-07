Акция "Бессмертный полк" прошла во всем мире - видео

В канун Дня Победы ежегодная акция "Бессмертный полк" прокатилась по всему миру: как это было - смотрите видео Sputnik.

В преддверии Дня Победы во многих зарубежных городах прошли акции памяти "Бессмертный полк".

Родственники тех, кто боролся с фашизмом, приняли участие в шествиях в США, Аргентине, КНР, Бельгии, Японии и других странах.

Страшные годы войны: что испытали люди во время Второй мировой - фото>>>

С каждым годом к движению присоединяется всё больше людей по всему миру.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK