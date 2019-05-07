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"Диктант Победы": в Кишиневе прошла международная акция - видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

"Диктант Победы" - большой проект, посвященный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне. Он проводится впервые.

В Кишиневе в Российском центре науки и культуры состоялась международная образовательная акция "Диктант Победы".

По словам куратора образовательных проектов Российского центра науки и культуры Виктора Костецкого, проект направлен на сохранение памяти о святых годах, когда на нашу землю пришел мир, когда было побеждено зло.

"По сути, это викторина или тест на знание истории Второй мировой войны. Вопросы для участников акции подготовили при поддержке Российского исторического общества и Российского гуманитарного университета с привлечением ведущих специалистов в области истории", - отметил Костецкий.  

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Изначально акция была объявлена всероссийской, но очень быстро она приобрела международный характер, благодаря подключению представительств Россотрудничества в разных странах мира.

Участникам "Диктанта Победы" предложили 20 вопросов с четырьмя вариантами ответа.

Итоги акции будут опубликованы на сайте диктантпобеды.рф в День России, 12 июня.

"Диктант Победы" - большой проект, посвященный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Великой Отечественной войне. Он проводится впервые.

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Теги:
Российский центр науки и культуры, Победа, Великая Отечественная война
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