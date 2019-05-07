Долг и честь: бортпроводник SU1492 Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров

Знающие его люди говорят, что он был отзывчивым, добрым и жизнерадостным человеком, всегда готовым прийти на помощь. Максиму едва исполнилось 22 года...

Когда пылающий Sukhoi Superjet 100 приземлился, бортпроводник думал не о себе, а о людях, он бросился открывать дверь в хвосте самолета.

Максим Моисеев погиб, спасая людей из адского пекла. Пожертвовав собственной жизнью, он помог выжить другим.

Короткая, но яркая судьба, высокий образец служения долгу...

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