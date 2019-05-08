Узнавала врага по звуку: история разведчицы Анны Корепановой - видео

Разведчице Анне Корепановой из Ижевска – 96 лет: на фронте она по звуку различала советские и немецкие самолеты, за что получила знак "Отличник ПВО". Смотрите видео Sputnik.

Ветерану Великой Отечественной войны Анне Корепановой из Ижевска – 96 лет.

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На фронте она по звуку различала советские и немецкие самолеты, за что получила знак "Отличник ПВО".

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Начинала войну со строительства железных дорог и аэродромов, а закончила разведчицей в звании ефрейтора. В 1945 вернулась с войны героем.

Анна Корепанова награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными медалями и медалью "Ветеран Карельского фронта".

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