Узнавала врага по звуку: история разведчицы Анны Корепановой - видео

Ветерану Великой Отечественной войны Анне Корепановой из Ижевска – 96 лет.
На фронте она по звуку различала советские и немецкие самолеты, за что получила знак "Отличник ПВО".
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Начинала войну со строительства железных дорог и аэродромов, а закончила разведчицей в звании ефрейтора. В 1945 вернулась с войны героем.
Анна Корепанова награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейными медалями и медалью "Ветеран Карельского фронта".
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