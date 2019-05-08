Акт о капитуляции: так был положен конец Великой Отечественной войне - видео

Подписание исторического документа произошло 8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени).

Окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил от имени германского вермахта подписали генерал-фельдмаршал В.Кейтель, главнокомандующий ВМС адмирал Фон Фридебург, генерал-полковник авиации Г.Штумпф.

СССР представлял заместитель Верховного главнокомандующего маршал Советского Союза Г.Жуков, союзников – главный маршал авиации Великобритании А.Теддер. В качестве свидетелей присутствовали генерал армии США Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Тассиньи.

Торжественное подписание акта состоялось под председательством маршала Жукова, а сама церемония подписания проходила в здании военно-инженерного училища, где был подготовлен специальный зал, украшенный государственными флагами СССР, США, Англии и Франции. За главным столом располагались представители союзных держав. В зале присутствовали советские генералы, войска которых брали Берлин, а также журналисты многих стран.

После безоговорочной капитуляции Германии правительство вермахта было распущено, а немецкие войска на советско-германском фронте начали складывать оружие. Так закончилась Великая Отечественная война советского народа.

В СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая 1945 года, и по приказу И.Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из тысячи орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной армии 9 мая было объявлено Днем Победы.

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