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В Кишиневе возьмутся за подземные переходы

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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Современный дизайн и отремонтированная инфраструктура: такие обновленные переходы могут появиться еще в нескольких точках Кишинева.

Подземные переходы – одна из самых острых проблем молдавской столицы. Многие из них горожане обходят стороной. Однако местные власти не спешат навести порядок и разобраться с этим вопросом. А вот в авиагородке стараниями компании Avia Invest, которая является администратором Международного аэропорта Кишинева, а также Партии "Шор" поставили точку и восстановили эту развязку.

Перспектива реабилитации подземного перехода стала обретать контуры после того, как жители микрорайона обратились к компании Avia Invest с просьбой помочь восстановить подземку.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
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"Открыли в нашем любимом городке аэропорта, как его принято называть, новый отремонтированный подземный переход. Это очень важный объект инфраструктуры, которым каждый день пользуются люди, в том числе и дети. Мы очень старались, чтобы этот объект получился таким, какими мы хотим видеть все подземные переходы в Кишиневе", - заявил на церемонии открытия обновленной подземки лидер "Партии "Шор" Илан Шор, избранный в парламент Молдовы.

По его словам, компания Avia Invest всегда чувствовала себя социально-ответственной. Она брала и берет на себя вопросы для решения проблем людей.

Как отметил Шор, пока открыт только первый объект, но впредь планируется решить многие существующие в авиагородке проблемы.

"Уверен, что по примеру Оргеева, мы сможем и в Кишиневе сделать очень много красивых вещей. Административным советом Avia Invest принято еще одно решение – мы обратились с официальным письмом в мэрию Кишинева с предложением и просьбой разрешить нам восстановить все подземные пешеходные переходы в районе Ботаника... Начнем с малого, а дальше будет больше", - сказал Шор.

Глава компании Avia Invest Петр Жардан, избранный в качестве депутата в парламент Молдовы, рассказал детали проекта по реабилитации развязки.

"Это подземный переход в авиагородке был полностью разрушен. Здесь не было освещения. Объект затапливался водой, был практически непроходимым. Вы попросили, мы отреагировали и полностью реконструировали этот подземный переход. Помимо самого восстановления возведены необычные металлические конструкции", - сказал Жардан.

По его словам, так как это авиагородок, то было принято решение сохранить тематику авиации.

"Эта металлическая конструкция создает впечатление, что мы заходим в самолет. Мы постарались повторить взлетно-посадочную полосу в этом переходе. Кроме того, мы расписали стены перехода, на которых проиллюстрированы изменения авиации – от самых старых летательных аппаратов до новых", - добавил Жардан.

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