Парад победы на Красной площади

Военный парад на Красной площади в столице России в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Москве на Красной площади проходит военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году пешая колонна сформирована из 35 парадных расчетов, в ее состав входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ, кадетских корпусов и участников всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств.

© Sputnik / Miroslav Rotari Посол России в Молдове: поздравление с наступающим Днем Победы

Впервые в параде участвуют кабриолеты Aurus.

В торжественном смотре задействованы бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3.

Кроме того, зрители увидят танки третьего поколения Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы "Ярс".

На смотре также представлены самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и многие другие образцы техники.

В воздушной части парада в этом году не участвуют новинки прошлого года — истребители пятого поколения Су-57 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Над главной площадью страны также пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие.

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