12:09 09 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.68
Поиск
Видео

Парад победы на Красной площади

Получить короткую ссылку
18210

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly

Военный парад на Красной площади в столице России в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Москве на Красной площади проходит военный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году пешая колонна сформирована из 35 парадных расчетов, в ее состав входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ, кадетских корпусов и участников всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств.

Олег Васнецов
© Sputnik / Miroslav Rotari
Посол России в Молдове: поздравление с наступающим Днем Победы

Впервые в параде участвуют кабриолеты Aurus.

В торжественном смотре задействованы бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3.

Кроме того, зрители увидят танки третьего поколения Т-14 "Армата", боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы "Ярс".

На смотре также представлены самоходные гаубицы "Мста-С", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор-М2", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и многие другие образцы техники.
В воздушной части парада в этом году не участвуют новинки прошлого года — истребители пятого поколения Су-57 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Над главной площадью страны также пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие.

Sputnik Молдова представляет в формате новостных блоков, инфографики, фотолент и видео мультимедийный проект о Великой Отечественной войне, о Победе, о Героях.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

По теме

День Победы объединяет в Молдове всех. Даже политиков
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

День Победы 9 мая 1945 года: как это было - архивные фото
Акт о капитуляции, положивший конец Великой Отечественной войне
Акт о капитуляции: так был положен конец Великой Отечественной войне - видео
Sputnik Pro
Мастер-класс SputnikPro: "Ключевые тренды в современных медиа"

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться