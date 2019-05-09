"Могила Неизвестного солдата": история появления мемориала - видео

Мемориал "Могила Неизвестного солдата" появился у стен Кремля 52 года назад: история памятника в одно видео.

У мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата", который находится в столице России, есть своя интересная история. В декабре 1966 года шла подготовка к празднованию 25 годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Тогда же возле станции Крюково обнаружили братскую могилу. Одного из солдат, чье имя не было установлено, решили перезахоронить.

Останки бойца перенесли в Александровский сад. А 8 мая 1967 года на этом месте был открыт монумент Неизвестному солдату. В этот же день в столицу доставили Вечный огонь с Марсового поля в Ленинграде.

В 1997 году у Вечного огня был установлен постоянный пост почетного караула. А при реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.

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