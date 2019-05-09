Церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата

Интересна и история создания памятника "Могила Неизвестного Cолдата". Его торжественное открытие состоялось 8 мая 1967 года. Над мемориальным комплексом трудилась творческая группа в составе скульпторов Н. Томского, Д. Бурдина, В. Климова и Ю. Ратаева.

Ключевым элементом мемориала стал Вечный огонь. За год до открытия памятника, в 1966 году, здесь в торжественной обстановке был перезахоронен прах неизвестного солдата, перенесенный из братской могилы в Подмосковье.

В 1985 году памятник был реконструирован, а в 1997 году здесь был установлен "Пост №1" Почетного караула.

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