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День Победы 2019: в Кишиневе почтили память героев войны - видео

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© Sputnik / Rodion Proca

Тысячи граждан Молдовы пришли к мемориальному комплексу "Вечность", чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне.

В торжественной церемонии на столичном мемориале "Вечность" приняли участие президент Республики Молдова Игорь Додон, премьер-министр Павел Филип и другие высшие руководители страны, главы аккредитованных дипмиссий, ветераны и многочисленные кишиневцы.

Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов в интервью корреспонденту Sputnik заявил, что множество стран мира сегодня отмечают День Победы и присоединяются к разнообразным акциям, посвященным этому празднику.

"Каждый год все люди, жившие в Советском Союзе, а сегодня проживающие в России и во многих других странах мира, отмечают этот праздник. А также свыше 70 стран мира стали чествовать акцию "Бессмертный полк" и проводить другие мероприятия у себя", - подчеркнул посол.

Он добавил, что в этот день все граждане также вспоминают своих родственников и предков, погибших защищая Родину в Великой Отечественной войне.

Празднование Дня Победы в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: сотни тысяч людей по всей Молдове отмечают День Победы

В День Победы по всей стране, как и в столице, проходят праздничные акции с чествованием ветеранов и возложением цветов к захоронениям павших воинов.

Одно из центральных мероприятий праздника — Марш памяти "Бессмертный полк", который прошел под эгидой президента Республики Молдова Игоря Додона.

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Сбор участников и построение колонны по традиции прошло у Триумфальной арки на площади Великого национального собрания.
Оттуда колонна проследовала до мемориального комплекса воинской славы "Вечность", где участники акции возложили цветы к Вечному огню.

Вечером в 19.00 на площади Великого национального собрания под патронатом главы республики состоится концерт "Славе — не меркнуть, традициям — жить". В нем примут участие молдавские исполнители - Нелли Чобану, Ольга Тира, Наталья Гордиенко, группы DoReDos и SunStroke Project, которые вместе с президентским оркестром исполнят песни военных лет. Специальным гостем концерта станет звезда российской эстрады Валерия.

Праздник завершится красочным салютом.

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Теги:
мемориал "Вечность", День Победы, Олег Васнецов
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