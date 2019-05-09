Акция "Бессмертный полк" в Москве

Шествие "Бессмертного полка" началось по Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля.

Многие участники шествия пришли с детьми, в исторической военной форме и с музыкальными инструментами, распевают песни военных лет. Работает полевая кухня. Собираются национальные колонны бывших республик Советского Союза.

Президент России Владимир Путин в День Победы может принять участие в традиционной акции "Бессмертный полк", заявил накануне 9 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В предыдущие годы президент неоднократно принимал участие в акции, которая проводится в День Победы в России и других странах. Во время шествия люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году она стала всероссийской.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK