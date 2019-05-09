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Видео: Десятки тысяч человек прошли по Кишиневу в рядах "Бессмертного полка"

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (58)
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© Sputnik / Vladimir Polusatov

Марш всенародной памяти и благодарности героям Великой Отечественной войны в этом году был в молдавской столице особенно многолюдным.

Десятки тысяч человек вышли на улицу, чтобы вспомнить своих предков - ветеранов ВОВ, неся над головами их светлые лики.

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Молдавская столица масштабно отметила День Победы. Центральным событием дня стало шествие "Бессмертного полка", организованное под эгидой президента. Колонны прошли по центральным улицам Кишинева. У мемориала Воинской славы участников "Бессмертного полка" встречали криками "Победа! Спасибо!". Ветеранам вручали цветы, благодарили, знакомили с детьми. 

​"Сегодня в Марше Победы приняло участие много людей - десятки тысяч кишиневцев и сотни тысяч в городах и селах Молдовы. И это замечательно - граждане республики, несмотря на все попытки интерпретации истории,  в том числе, забыть все, что связано с ВОВ, отмечают этот день как День Победы. Это важно", - заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Завершилась трогательная праздничная церемония на мемориале "Вечность" тем, что ветераны ВОВ выпустили в небо десятки белоснежных голубей.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (58)

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Теги:
"Бессмертный полк", память, ВОВ
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