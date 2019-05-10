Тюлений беби-бум: ларги массово разлеглись на берегах островов Приморья

Пятнистые тюлени (ларги) вальяжно разлеглись на берегах островов архипелага Римского-Корсакова и попали в объективы камер. © Ruptly Приключения любопытного нерпенка, или Как байкальский тюлень “гостил" у рыбака

Ученые Дальневосточного морского биосферного заповедника, подсчитав количество новорожденных млекопитающих в феврале-марте текущего года, отметили необычный всплеск рождаемости детенышей пятнистого тюленя в заливе Петра Великого. Четыре года назад новорожденных насчитывалось чуть меньше семисот, зато в нынешнем году их количество округлилось почти до тысячи.

Как пояснил научный сотрудник природного заповедника Игорь Катин, "цифры показывают, что в последнее время есть увеличение численности" этих животных, но, по его словам, все же следует учитывать многолетние флуктуации, так как сейчас может быть увеличение рождаемости, а затем не исключено, что наступит спад.

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