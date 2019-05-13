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Мечта сбылась: паренек, который пережил теракт в Ираке, приехал в Москву

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© Ruptly

Матч чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и "Уфой" посетил 13-летний иракский мальчик Касим Алькадим, прославившийся благодаря снимку, получившему приз фотоконкурса имени Андрея Стенина.

Касим Алькадим родом из Ирака, из города Кербела. Несколько лет назад потерял левую ногу, наступив на противопехотную мину.

Обычным для Ирака было и продолжение истории. Тяжкое увечье – еще не конец жизни. Тем более в большой семье, ведь у Касима три сестры и три брата. Потихоньку мальчик привык передвигаться на костылях, и вообще – свыкся.

И даже научился играть в футбол. По его словам – ничего сложного.

Первой удачей в новой жизни паренька стал снимок фотографа Тайсир Мехди. На нем Касим играет с пацанами в футбол, и этот кадр под названием "Желание жить" выиграл конкурс имени Андрея Стенина в номинации "Спорт".

Желание жить Спорт, одиночные фотографии, 1 место
© Photo: Stenincontest / Тайсир Махди
Желание жить Спорт, одиночные фотографии, 1 место

А затем последовало приглашение в Россию. Генеральный директор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев, один и инициаторов приезда Касима в Москву сказал: "В Ираке в результате войны пострадало очень много детей. То, что происходит сейчас, это наш символический жест. Мы пригласили Касима в Россию, и наши врачи будут возвращать его к нормальной активной мирной жизни. Вот самый глубокий месседж – возвращение детей к мирной жизни. Я уверен, что этот пример будет подхвачен и превратится в масштабное движение", – заявил Киселев.

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