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Вышинский. Суть дела

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© Sputnik / Ruptly

В среду, 15 мая, в 10.00 у посольства Украины в Москве пройдет акция солидарности с Вышинским.

В среду, 15 мая, исполняется ровно год, как руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского держат в заключении.

Ему снова продлили срок содержания под стражей - до 22 июля. За год в Киеве сменилась власть, но журналист по-прежнему виноват в том, что делал свою работу. В среду, 15 мая, в 10.00 у посольства Украины в Москве пройдет акция солидарности с Вышинским.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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