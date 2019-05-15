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Акция в поддержку журналиста Вышинского: Кирилла надо отпускать

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Участники пикетировали здание украинского посольства в Москве.

Акция прошла под лозунгами "Волю Вышинскому!", "Зеленский! Освободи Кирилла!". Манифестанты принесли баннеры и транспаранты с фотографиями журналиста, символикой солидарности с ним.

Среди участников акции, которые требовали немедленного освобождения журналиста из-под стражи, были генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, член комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко.

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