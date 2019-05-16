Дрон в Индии снял самую большую статую птицы на планете - видео

Монумент имеет внушительные размеры: смотрите на видео Sputnik, как выглядит статуя.

Дрон снял самую большую статую птицы в мире – статую Джатаю, расположенную в природном заповеднике Джатаю.

Статуя представляет собой персонажа древнеиндийского эпоса "Рамаяна". Она символизирует мифическую птицу, ястреба-полубога, который пытался освободить Ситу из плена похитившего её Раваны.

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Статуя была установлена на том месте, где по легенде упал Джатаю после того, как Равана нанёс ему смертельное ранение.

Монумент имеет внушительные размеры: 200 футов (60 метров) в длину, 150 футов (45 метров) в ширину и 70 футов (21 метр) в высоту).

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