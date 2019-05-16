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Выступление Анны Одобеску на "Евровидении" – видео

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© Youtube / Eurovision Song Contest

Смотрите на видео, как представительница Молдовы Анна Одобеску выступила во втором полуфинале "Евровидения-2019".

Исполнительница вышла на сцену под третьим номером, исполнив песню Stay. Вместе с ней в номере принимала участие Ксения Симонова, которая с помощью специальной установки иллюстрировала песню прямо на сцене.

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Анна Одобеску
© Photo: Eurovision / Thomas Hanses
Анна Одобеску - путь к "Евровидению-2019"
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Ранее Симонова неоднократно говорила о проблемах на репетициях, подчеркивая, что постановщики шоу по непонятным причинам не выполняют просьб молдавской команды. После трех репетиций и судейского просмотра она заявляла, что шоу "было убито жуткой съемкой и монтажом, от которого в шоке было и само руководство "Евровидения".

По итогам первого полуфинала определилась десятка конкурсантов, которые выступят 18 мая. Это исполнители из Белоруссии, Эстонии, Греции, Сербии, Кипра, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.

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В финале их уже ждал Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии. 

В финале будут голосовать представители всех стран-участниц. Мнение судей и телезрителей учитывается в пропорции 50 на 50.

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