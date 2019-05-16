Выступление Анны Одобеску на "Евровидении" – видео

Смотрите на видео, как представительница Молдовы Анна Одобеску выступила во втором полуфинале "Евровидения-2019".
Исполнительница вышла на сцену под третьим номером, исполнив песню Stay. Вместе с ней в номере принимала участие Ксения Симонова, которая с помощью специальной установки иллюстрировала песню прямо на сцене.
Евровидение - 2019: названы три потенциальные песни-победительницы - видео>>>
Ранее Симонова неоднократно говорила о проблемах на репетициях, подчеркивая, что постановщики шоу по непонятным причинам не выполняют просьб молдавской команды. После трех репетиций и судейского просмотра она заявляла, что шоу "было убито жуткой съемкой и монтажом, от которого в шоке было и само руководство "Евровидения".
По итогам первого полуфинала определилась десятка конкурсантов, которые выступят 18 мая. Это исполнители из Белоруссии, Эстонии, Греции, Сербии, Кипра, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.
Орлов: от геополитической составляющей на "Евровидении" никуда не денешься>>>
В финале их уже ждал Израиль, как победитель 2018 года, а также представители стран-основательниц конкурса — Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии.
В финале будут голосовать представители всех стран-участниц. Мнение судей и телезрителей учитывается в пропорции 50 на 50.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK