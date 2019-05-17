HeliRussia-2019: участники "слетелись" со всего мира - видео

В Москве открылась XII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2019: смотрите на видео Sputnik, как это было.

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2019 - это крупнейшее отраслевое мероприятие в этой сфере.

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В 2019 году в HeliRussia принимают участие более 250 компаний из 19 стран мира: России, Белоруссии, Германии, Великобритании, Италии, США, Франции и многих других.

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