HeliRussia-2019: участники "слетелись" со всего мира - видео

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2019 - это крупнейшее отраслевое мероприятие в этой сфере.
Мировые военные расходы: сколько тратили страны в 2018 году>>>
В 2019 году в HeliRussia принимают участие более 250 компаний из 19 стран мира: России, Белоруссии, Германии, Великобритании, Италии, США, Франции и многих других.
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