SputnikPro: в Молдове появился уникальный проект

Более 45 представителей средств массовой информации и студентов из различных регионов Молдовы, включая Приднестровье, посетили первую лекцию в рамках нового проекта SputnikPro.

Международный образовательный проект SputnikPro появился в марте 2018 года, а 17 мая 2019-го он официально стартовал в Молдове.

"Год образовательного проекта – это большой опыт, который мы получили от наших коллег. Каждый спикер, каждая тема – это уникальный продукт и история. Соответственно, аудитория, которая слушает этого лектора, тоже уникальна", - рассказала замглавы дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Марина Перекрестова.

По ее словам, в течение всего времени с момента появления SputnikPro его авторы смотрели, как люди реагируют, какие вопросы задают.

© Sputnik / Miroslav Rotari Новинка на рынке СМИ: в Молдове стартовал проект SputnikPro

"Это помогает нам становиться другими, лучше понимать рынки, где мы работаем. Молдове повезло, потому что вы получили готовый проект. В прошлом году у нас был пилотный проект. Мы что-то пробовали. Мы и сейчас экспериментируем, смотрим реакцию аудитории", - добавила Перекрестова.

Первым лектором для молдавской аудитории стала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. На ее лекцию "Ключевые тренды в современных условиях медиа" приехали более 45 представителей средств массовой информации и студентов из различных регионов Молдовы, включая Приднестровье.

"Я читала лекции во многих странах Ближнего зарубежья и в Турции. Я понимаю, что есть страновые отличия - тип аудитории, восприятия, жанровые предпочтения, поэтому нам интересно не просто приезжать и рассказывать, что и как мы видим с точки зрения российских или общемировых тенденций. Нам интересно анализировать специфику аудитории той или иной страны, потому что в целом это, например, для меня, как для эксперта, дает много реального понимания особенностей", - рассказала корреспонденту Sputnik Лосева.

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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более чем 80 стран. Мастер-классы SputnikPro ранее прошли в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Греции, Грузии, Индии, Киргизии, Китае, России, Турции, Эстонии и Южной Осетии.

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