SputnikPro: в Молдове появился уникальный проект

Международный образовательный проект SputnikPro появился в марте 2018 года, а 17 мая 2019-го он официально стартовал в Молдове.
"Год образовательного проекта – это большой опыт, который мы получили от наших коллег. Каждый спикер, каждая тема – это уникальный продукт и история. Соответственно, аудитория, которая слушает этого лектора, тоже уникальна", - рассказала замглавы дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Марина Перекрестова.
По ее словам, в течение всего времени с момента появления SputnikPro его авторы смотрели, как люди реагируют, какие вопросы задают.
"Это помогает нам становиться другими, лучше понимать рынки, где мы работаем. Молдове повезло, потому что вы получили готовый проект. В прошлом году у нас был пилотный проект. Мы что-то пробовали. Мы и сейчас экспериментируем, смотрим реакцию аудитории", - добавила Перекрестова.
Первым лектором для молдавской аудитории стала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. На ее лекцию "Ключевые тренды в современных условиях медиа" приехали более 45 представителей средств массовой информации и студентов из различных регионов Молдовы, включая Приднестровье.
"Я читала лекции во многих странах Ближнего зарубежья и в Турции. Я понимаю, что есть страновые отличия - тип аудитории, восприятия, жанровые предпочтения, поэтому нам интересно не просто приезжать и рассказывать, что и как мы видим с точки зрения российских или общемировых тенденций. Нам интересно анализировать специфику аудитории той или иной страны, потому что в целом это, например, для меня, как для эксперта, дает много реального понимания особенностей", - рассказала корреспонденту Sputnik Лосева.
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SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более чем 80 стран. Мастер-классы SputnikPro ранее прошли в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Греции, Грузии, Индии, Киргизии, Китае, России, Турции, Эстонии и Южной Осетии.
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