Горе луковое: новый смысл ироничного выражения - видео

Во многих странах цены на обычный репчатый лук бьют все рекорды. В Европе неурожай, поставщики из Азии задрали цены. Лук вызывает слёзы? Что делать хозяйкам?

В Китае, Иране, странах Средиземноморья репчатый лук был известен за 4000 лет до нашей эры. В наши края лук пришел с берегов Дуная в начале XII века. Репчатый лук - растение многолетнее.

© Sputnik / Виталий Аньков "Украинский антибиотик": помогает ли сало с луком и водкой в лечении простуды

В настоящее время лук репчатый является одной из важнейших овощных культур. Луковицы и листья используются как приправа в консервной промышленности, к салатам, винегретам, грибам, овощным и мясным блюдам, а также как пряно-витаминная закуска и вкусовая добавка к супам, соусам, подливкам, фаршам. Чаще всего лук употребляется в сыром виде или поджаренным на сале или растительном масле до золотистого цвета. Сырой лук отлично дополняет колбасные и мясные изделия, творог, сыры, хлеб с салом.

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