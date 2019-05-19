Полуфинал суперсезона проекта "Ты супер!"

Трансляция полуфинала международного вокального конкурса "Ты супер!" — совместного проекта телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik.

Смотрите на сайте Sputnik Молдова замечательное шоу "Ты супер!". Это новый вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей.

Третий сезон проекта "Ты супер!" стал особенным – в нем, помимо новых участников, выступают и те, которые выходили на сцену раньше. Смотрите на видео прямую трансляцию очередного конкурсного дня.

Участие девятилетней представительницы Молдовы Насти Лисовой в международном вокальном конкурсе - несомненный успех, она вошла в "золотую обойму" представительного смотра юных исполнителей.

Следите за успехами участников и секретами шоу в наших материалах и сюжетах. Читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников, видео и фоторепортажей, а также прямых трансляций.

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