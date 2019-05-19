Самый посещаемый музей России: экскурсия по Петергофу - уникальное видео

Сюда приезжает более 5 миллионов туристов в год. Это одно из самых узнаваемых мест в России. Смотрите видео Sputnik.

Загородная резиденция Петра I уже в начале XIX века превратилась в уникальный дворцово-парковый ансамбль. В 1918 году Петергоф превратили в музей. В 1941 году гитлеровцы оккупировали Петергоф на три долгих года. Музей был сильно разрушен, многие экспонаты утрачены. На восстановление Петергофа ушло около 30 лет. Сегодня это самый посещаемый музей России.

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