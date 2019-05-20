Золото сарматских царей: что нашли археологи под Астраханью - видео

В Астраханской области археологи обнаружили гробницы сарматских царей с золотыми украшениями: смотрите на видео Sputnik уникальную находку.

Во время раскопок селе Никольское Астраханской области археологи обнаружили древнее погребение.

Предположительно, это курган вождя сарматов – кочевников, которые жили в IV в. до н.э. – начале н.э. между Дунаем и Аральским морем. Среди находок: кинжал, пряжка от ремня, бляшки от палантина, которым был покрыт погребенный и многое другое.

Украшение в виде головы верблюда – уникальное, его нет ни в одном музейном каталоге. Теперь специалистам предстоит провести экспертизу и подтвердить, что обнаруженные предметы из "желтого металла" – золотые.

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