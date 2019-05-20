Фейерверк и запуск фонтанов: как в Петергофе открыли летний сезон - видео

Ежегодная церемония открытия фонтанов прошла в Петергофе: смотрите на видео Sputnik, как это было.

В этом году ежегодная церемония открытия фонтанов в Петергофе была посвящена 220-летию со дня рождения великого поэта Александра Пушкина. Гости праздника наблюдали водяные салюты, пуск центрального фонтана и фейерверк.

Петергоф считается самым посещаемым музеем России. Сюда приезжает более 5 миллионов туристов в год. Это одно из самых узнаваемых мест в России.

Загородная резиденция Петра I уже в начале XIX века превратилась в уникальный дворцово-парковый ансамбль. В 1918 году Петергоф превратили в музей. В 1941 году гитлеровцы оккупировали Петергоф на три долгих года. Музей был сильно разрушен, многие экспонаты утрачены. На восстановление Петергофа ушло около 30 лет. Сегодня это самый посещаемый музей России.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK