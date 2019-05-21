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У тебя есть борода - я скажу тебе: "да", или Как прошел Мировой чемпионат усов

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© Ruptly

У кого самые длинные в мире усы и борода? Сотни конкурентов выяснили это в бельгийском Антверпене. Смотрите видео Sputnik.

Сотни почитателей бород и усов съехались в бельгийский Антверпен, чтобы посоревноваться в Мировом чемпионате.

Мужчина удержал более двухсот соломинок в бороде
© YouTube / Guinness World Records
Мужчина удержал более двухсот соломинок в бороде ради рекорда Гиннесса

Ежегодный Мировой чемпионат бород и усов проводится на протяжении почти 30 лет, состоит из нескольких номинаций — усы, маленькие бородки и бороды. Россиянин Алексей Козлов во второй раз пробует свои силы в чемпионате, в этом году в надежде на победу он сменил категорию.

"Это уже второй чемпионат, в котором я участвую. Первый был - в Остине, в Америке", - рассказал Алексей Козлов.

Впервые соревнования среди обладателей мужественной растительности на лице прошли в 1990 году в Германии. С тех пор благодаря креативному подходу бородачей и усачей это мероприятие приобрело статус арт-события.

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