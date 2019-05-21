Дело в трубе - газовой

Строительство газопровода «Северный поток-2» уверенно идет к своему завершению.

Работы проводит трубоукладочное судно Solitaire. На его борту 420 человек трудятся круглосуточно и без выходных. Диаметр стальных труб - 12 метров, вес - 24 тонны.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.

Украина готовится потерять российский газовый транзит, действующий контракт истекает в конце года.

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