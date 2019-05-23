Веники в национальном стиле: экзотика ручной работы

Необычные веники изготавливает семейная пара Бырсан из села Фетешты Единецкого района.

Идея заниматься таким бизнесом пришла к супругам не сразу. Сначала они торговали простыми хозяйственными вениками, но продажи не шли. Тогда на семейном совете было принято решение сделать что-то, что удивит искушенного потребителя.

"Поняли, что люди хотят нечто красивое. Сначала делали необычные стежки, зигзаги, а потом перешли на сложные узоры.

Мы оба приняли решение декорировать веники, люди хотят чего-то необычного – в качестве подарка на новоселье или для презента за границу", - рассказала мастерица Вероника Бырсан.

Цены на такие изделия с приставкой "арт" разнятся. К примеру, обычная метелка стоит до 35 леев (2 доллара), а уже с рисунком – от 60 до 350 леев (от 4 до 20 долларов). Сувенирные веники в национальном молдавском стиле крайне популярны среди туристов.

Декорирование веников – это далеко не простой труд. На создание одного необычного "аксессуара" уходит достаточно много времени.

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