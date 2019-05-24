Президент России вручил госнаграду Митрополиту Владимиру - видео

Глава молдавской митрополии поблагодарил российского президента за высокую государственную награду РФ и отметил, что будет "стараться трудиться во славу Святой Православной Церкви".

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды целой группе выдающихся россиян и иностранцев.

Среди них - Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир.

Торжественная церемония прошла в четверг в Кремле.

Главе Молдавской митрополии присвоен Орден Дружбы. Этой награды удостаиваются иностранные граждане за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.

"Позвольте поблагодарить Вас за высокую государственную награду Российской Федерации, за мое 45-летнее интернациональное служение, поскольку служил в России, Украине и уже 30 лет служу Православной Церкви Молдовы", - заявил Митрополит Владимир.

Глава Молдавской митрополии отметил, что будет "стараться трудиться во славу святой православной церкви и Божьего народа".

Митрополит Владимир (Кантарян Николай Васильевич) возведен в соответствующий сан Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в 1992 году. До этого времени с 1989 года он был епископом Кишиневским и Молдавским.

В 1990, 1992, 1996 и 1999 годах был временным членом Священного Синода Русской Православной Церкви. На юбилейном архиерейском соборе 13-19 августа 2000 года в Москве его избрали постоянным членом Священного синода РПЦ.

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