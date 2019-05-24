"За труд и высокие достижения, за верность России" - Владимир Путин вручил госнаграды

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам в четверг в Кремле.

Всего орденами и медалями были отмечены более 30 человек. Среди лауреатов были политики, журналисты, деятели культуры и спорта, космонавты, лётчики, работники промышленности и сельского хозяйства.

Так глава Совета Федерации Валентина Матвиенко была награждена Орденом Андрея Первозванного, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян - Орденом Александра Невского, Орденами Дружбы были отмечены президент ФИФА Джанни Инфантино, посол КНР в России Ли Хуэй,

Такой же награды удостоен митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян).

Отмечены также ректоры ведущих университетов страны, в том числе ректор МГУ Виктор Садовничий получил орден "За заслуги перед отечеством" I степени.

"Служу России. Спасибо вам за самую главную награду в жизни, которой является эта возможность, эта честь, служить своей Родине. Спасибо", - сказала на вручении награды Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко поблагодарила людей, с которыми работала, в том числе и самого президента: "В этой награде, которую вы мне вручили, говорю это искренне, вклад всех моих коллег, соратников, с кем я шла по жизни, моих замечательных учителей, наставников. Самые яркие, самые интересные годы, самые содержательные - это годы работы в вашей команде, Владимир Владимирович. Я благодарю вас за доверие, которое вы мне оказываете, работать с первого дня в вашей команде".

Во время награждения певицы Ларисы Долиной оркестр сыграл мелодию из песни "Погода в доме", а глава ФИФА Инфантино поблагодарил президента на русском: "Большое спасибо, слава России!"

"Мы – страна удивительных возможностей, щедрая, гостеприимная, открытая к сотрудничеству и диалогу. Мы дорожим дружбой и признательны всем, кто поддерживает эти традиции, продвигает идеи мира и партнёрства в самых разных областях", - заявил Владимир Путин на церемонии.

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