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"Скрытая" камера: как снимали клип KEYA и сестры Влад

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Тема:
Узнай Молдову! (354)
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Корреспондент Sputnik заглянул за кулисы съемок клипа на песню "Când m-o făcut mama-n lume", которую в современной обработке предложила публике молдавская певица KEYA вместе с исполнительницами народной музыки из Румынии Сузаной и Дачианой Влад.

Съемочная группа решила бросить вызов себе – снять клип и смонтировать его всего за сутки. В итоге команда сделала все даже быстрее. Около семи часов длились съемки и примерно восемь часов - монтаж и цветокоррекция.

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Когда KEYA написала Сузане и Дачиане в Instagram, они очень обрадовались.

"Песня, которую мы представляем, - это композиция из Марамуреша. Мы же решили сделать свою обработку. Песня "Când m-o făcut mama-n lume" о жизни крестьян. Несмотря на то, что с давних пор у жилось им непросто, песня помогала все преодолеть", - рассказала корреспонденту Sputnik Сузана Влад.

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Съемки проходили в Старом Оргееве. Место выбрано не случайно. Несмотря на то, что поет KEYA на десяти языках мира, в том числе молдавском и русском, она активно популяризирует именно молдавские традиции и культуру. Песни, легенды, сюжеты из старинных былин, традиционные орнаменты в ее концертных костюмах - все это вдохновленно вековой историей нашего народа.

"Мы решили показать, как пекут плацинды. Я научила девочек это делать. У нас получилось все очень вкусно и стильно", - пояснила KEYA.

Сестры Влад обрадовались, что KEYA для совместного проекта выбрала именно их. Кстати, до сих пор в Молдову приезжала только одна из них.

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"Я впервые в Молдове, а моя сестра Сузана уже была в вашей стране. У нее был концерт с исполнителем народной музыки из Румынии Иоаном Бокша. Рада, что в этот раз она привезла и меня с собой, потому что она говорила только хорошее про Кишинев. А сейчас и я могу об этом рассказать дома", - поделилась своими впечатлениями Дачиана.

Сестер Влад так увлек общий проект, что им не терпится представить его в Румынии.

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Тема:
Узнай Молдову! (354)

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