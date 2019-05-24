23:20 24 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.08
  • USD18.03
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Видео

Тереза Мэй объявила об отставке, не скрывая слез - видео

Получить короткую ссылку
50 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Ruptly

"Свинцовая леди" покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогла сдержать слез, объявляя о своей скорой отставке. 

Такое решение ее вынудили принять однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Мэй уходит сама, но не по доброй воле. Слухи об отставке Мэй ходят уже несколько месяцев.

Один из однопартийцев премьера так описал сложившуюся ситуацию: "Никто не хочет брать на себя ответственность за то, что группа мужчин расправится с женщиной-премьером".

Разговоры о том, кто сменит Мэй, ведутся давно. Один из фаворитов — критик премьера, архитектор Brexit, бывший глава МИД страны Борис Джонсон.

© REUTERS / SIMON DAWSON
Тереза Мэй уходит с поста председателя Консервативной партии Великобритании

Другой кандидат — действующий глава дипломатического ведомства Джереми Хант. Его считают сторонником Мэй, он — один из немногих, кто поддерживает ее план по выходу из ЕС.

Среди претендентов-евроскептиков — министр окружающей среды, продовольствия и сельского развития Майкл Гоув. В вопросе сделки он также на стороне Мэй. Вероятным преемником называют и бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба. Поначалу он поддерживал Мэй, однако их взгляды на сделку разошлись.

Еще один кандидат — противник выхода из ЕС, замглавы правительства Дэвид Лидингтон. Анонимные собеседники британской прессы в парламенте отметили, что назначение "Мистера Европа" внесет еще большую сумятицу в процесс. Голосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе, и еще один номинант на премьерский пост — глава МВД Саджид Джавид.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции
Важно знать мигрантам из Молдовы: Великобритания меняет правила въезда в страну
Почем фунт лиха, или как граждане Молдовы устраиваются в Великобритании
Мэй так играет в футбол: в Сети высмеяли премьера Великобритании - видео
Теги:
отставка, Тереза Мэй
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Самые странные и необычные животные нашей планеты - фото
"За труд и высокие достижения, за верность России" - Владимир Путин вручил госнаграды
БАК
БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться