Тереза Мэй объявила об отставке, не скрывая слез - видео

"Свинцовая леди" покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогла сдержать слез, объявляя о своей скорой отставке.

Такое решение ее вынудили принять однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Мэй уходит сама, но не по доброй воле. Слухи об отставке Мэй ходят уже несколько месяцев.

Один из однопартийцев премьера так описал сложившуюся ситуацию: "Никто не хочет брать на себя ответственность за то, что группа мужчин расправится с женщиной-премьером".

Разговоры о том, кто сменит Мэй, ведутся давно. Один из фаворитов — критик премьера, архитектор Brexit, бывший глава МИД страны Борис Джонсон.

© REUTERS / SIMON DAWSON Тереза Мэй уходит с поста председателя Консервативной партии Великобритании

Другой кандидат — действующий глава дипломатического ведомства Джереми Хант. Его считают сторонником Мэй, он — один из немногих, кто поддерживает ее план по выходу из ЕС.

Среди претендентов-евроскептиков — министр окружающей среды, продовольствия и сельского развития Майкл Гоув. В вопросе сделки он также на стороне Мэй. Вероятным преемником называют и бывшего министра по вопросам Brexit Доминика Рааба. Поначалу он поддерживал Мэй, однако их взгляды на сделку разошлись.

Еще один кандидат — противник выхода из ЕС, замглавы правительства Дэвид Лидингтон. Анонимные собеседники британской прессы в парламенте отметили, что назначение "Мистера Европа" внесет еще большую сумятицу в процесс. Голосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе, и еще один номинант на премьерский пост — глава МВД Саджид Джавид.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK