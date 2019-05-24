"Выходить и показывать свой хоккей": российские игроки о выходе в полуфинал

Сборная России на чемпионате мира одержала непростую победу над командой США.
Борьба продолжалась до последних минут, и разница забитых и пропущенных шайб оказалась минимальной.
"Красная машина" сломила сопротивление американцев в четвертьфинале, состоявшемся в Братиславе, со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 2:2).
В субботу россияне сыграют с финнами за выход в финал.
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